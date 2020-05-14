МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. В списках пассажиров рейса ABG9902, который вывезет россиян из ЮАР, Маврикия и Танзании, значатся 252 человека, списки опубликованы представителем Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Африка-РФ".

"Составлен список пассажиров рейса №ABG9902 Маврикий – Йоханнесбург – Танзания – Москва, который вылетает 15 мая 2020 года из аэропорта Маврикия в 05.50 (местное время). Время вылета из Йоханнесбурга — 10.10 (местное время). Время вылета из Танзании- 17.15 (местное время)", — сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

В списках на перелет из Йоханнесбурга в Москву 98 человек, из Маврикия — 52 человека, из Танзании — еще 102 человека.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.