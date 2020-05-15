ВЛАДИВОСТОК, 15 мая /ПРАЙМ/. Транспортная группа FESCO c 7 июня начнет сезонную доставку грузов в порты Чукотки Анадырь и Эгвекинот, сообщает компания.

"Доставка грузов, которая осуществляется в рамках северного завоза, будет обеспечена линейным сервисом "ФЕСКО Анадырь Директ Лайн". С 15 апреля группа ведет прием и накопление грузов для доставки в порты Чукотки. Первым судном навигации-2020 станет универсальный сухогруз "ФЕСКО Посьет". Всего в навигацию, которая продлится с июня по октябрь, планируется выполнить шесть рейсов", — говорится в сообщении.

Навигация на Чукотке продолжается с июня по октябрь. В 2019 году на маршруте Владивосток — Анадырь — Эгвекинот – Владивосток FESCO перевезла 52 тысяч тонн грузов, в том числе продукты, товары народного потребления, промышленные товары, генеральные грузы.