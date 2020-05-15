ТАШКЕНТ, 15 мая /ПРАЙМ/. Власти Узбекистана с 18 мая восстановят транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны в рамках смягчения карантинных мер против распространения коронавируса COVID-19, сообщает пятницу оперштаб при кабмине страны.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено движение пассажирского транспорта между областями страны.

"С 18 мая в Узбекистане частично восстанавливается авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, возобновляются авиарейсы между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем на северо-западе страны, а также Термезом на юге, движение высокоскоростного поезда "Афросиеб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская области на востоке страны). "При организации воздушных и железнодорожных перевозок необходимо соблюдать все карантинные правила, в том числе ограничение числа пассажиров, дезинфекцию и другие санитарные требования", — говорится в сообщении.

Спецкомиссия с 18 мая также сняла ряд ограничений на передвижение на личных автомобилях в городах страны: в "зеленых" регионах можно будет ездить без ограничений круглосуточно, в "желтых" — с 06.00 до 22.00 (с 04.00 до 20.00 мск).

Власти Узбекистана с 30 апреля начали поэтапно смягчать условия карантина. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны — "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 2645, 11 пациентов скончались, 2136 выздоровели, 498 находятся на лечении.