СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая /ПРАЙМ/. Пригородное железнодорожное сообщение восстанавливается в Крыму с 18 мая, ограничения по коронавирусу снимаются, сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Ранее пригородное сообщение было сведено к минимуму – до двух оборотных рейсов между основными городами Крыма утром и вечером. Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике с 18 мая отменяется, власти рекомендуют гражданам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, а также разрешают начать работу многим предприятиям при соблюдении режима безопасности.

"С 18 мая в соответствии с указом главы Республики Крым от 15 мая 2020 года №163-У возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, снимаются", — говорится в сообщении перевозчика.

Поезда ЮППК будут курсировать согласно установленному расписанию, это 53 поезда на семи маршрутах. Расписание опубликовано на сайте компании. Билеты доступны в железнодорожных кассах и онлайн.

Ранее в Крым прибыли два обновленных электропоезда серии ЭД4М Южной пригородной пассажирской компании, они будут задействованы для перевозок после улучшении эпидемиологической обстановки. Всего в 2020 году для работы в Крыму приобретут девять составов – электропоезда и новые рельсовые автобусы РА-3, сообщили ранее в Росжелдоре.