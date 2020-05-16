КИЕВ, 16 мая /ПРАЙМ/. Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что компания закрыла продажу билетов до 1 июля из-за коронавируса.

"Сегодня многие задают вопрос – почему мы закрыли продажи на сайте до 1 июля. Ответ прост: мы анализируем происходящее в странах нашей потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине (право на свободу перемещения по туристическим визам и общее экономическое состояние населения страны). Наш прогноз плачевный, и Украина является частью глобального тренда", — написал Дыхне в Facebook.

По его словам, авиарынок не восстановится до уровня планов на 2020 год ранее, чем в 2023 году.

Он добавил, что отрасль ожидают различные изменения, среди которых отказ от горячего питания и предоставление упакованных блюд, отказ от перевоза в салоне ручной клади, бесконтактная регистрация на рейс, терминалы для температурного скрининга, временное закрытие бизнес-лаунжей, приостановка продажи duty free.

"Авиакомпании будут оптимизировать свои расходы на флот: большая часть самолетов будет поставлена "на бетон", ускорятся планы по выводу из флота старых самолетов, отказ от заказанных самолетов, особенно широкофюзеляжных", — отметил Дыхне.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать с 12 мая. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские.

По последним данным минздрава страны, общее число зараженных коронавирусом на Украине составляет 17 858, всего жертв 497, выздоровели 4906 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.