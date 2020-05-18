КИЕВ, 18 мая /ПРАЙМ/. Украина может возобновить авиасообщение со странами Европейского союза 15 июня при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, заявил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Решение о возобновлении движения общественного транспорта будет принято в ближайшее время. Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны — это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в Европейском союзе. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС. Но все это при определенных эпидемических условиях. Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", — сказал Ляшко в интервью изданию The Page.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.