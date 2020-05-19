ВЛАДИВОСТОК, 18 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс с россиянами по маршруту Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск — Москва прибыл в аэропорт Владивостока, следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Ранее генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что на борту — 245 россиян, в том числе 10 детей до двух лет.

Самолет сел во Владивостоке в 6.28 во вторник (23.28 мск понедельника). Отправление в Новосибирск планируется в 9.05 (2.05 мск).

Ранее сообщалось, что этот перелет возможен только для россиян, которые живут в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.