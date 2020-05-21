ХАБАРОВСК, 21 мая /ПРАЙМ/. Региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" с 25 мая возобновляет полеты в село Богородское Хабаровского края, где сняли карантин по коронавирусу, сообщается на сайте компании.

Ранее сообщалось, что карантин на территории села Богородского — административного центра Ульчского района — введен с 12 апреля после вспышки COVID-19. Среди заболевших были и медики местной больницы. Одна медсестра скончалась. Всего в селе проживают более 3 тысяч человек. С 15 мая карантин сняли, так как новые случаи заболевания не регистрировались.

"Краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии" возобновляет выполнение по понедельникам регулярных пассажирских рейсов из Хабаровска в село Богородское Ульчского муниципального района с 25 мая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в расписание внесены небольшие изменения: рейс НИ № 469/470 теперь будет следовать по маршруту "Хабаровск – Богородское" без посадки в Комсомольске-на-Амуре.