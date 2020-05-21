ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая /ПРАЙМ/. Приезжающие в Сахалинскую область жители других регионов с 27 мая должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, информирует в четверг областное правительство.

"С 27 мая вступает в силу соответствующий указ губернатора Валерия Лимаренко. Для въезда на территорию островного региона будут необходимы результаты лабораторных исследований на COVID-19. Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в Сахалинскую область", — сообщается в пресс-релизе.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, большинство случаев коронавируса проникли в регион с материка. Новая мера, как сообщается, позволит защитить сахалинцев и курильчан от завоза опасной инфекции.

"Указ губернатора касается только тех, у кого нет местной регистрации. Помимо отрицательных тестов на COVID-19 пассажирам по-прежнему необходимо будет предъявлять цифровые пропуска в Сахалинскую область. Получить их могут жители других регионов и стран, у кого есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близкие родственники в области", — отмечается в сообщении.

По данным оперштаба, в регионе официально подтверждены 60 случаев заболевания COVID-19, 33 человека выздоровели, 27 пациентов с этим диагнозом остаются в инфекционном госпитале в Долинске.