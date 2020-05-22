САРАТОВ, 22 мая /ПРАЙМ/. Компания "ПК Транспортные системы" отправила в Санки-Петербург первую партию новой модели троллейбусов "Адмирал", собранных в Энгельсе Саратовской области на площадке завода "Тролза", который прекратил производство электротранспорта, сообщило в пятницу областное минпромэнерго.

Компания "ПК Транспортные системы" (ПКТС), куда перешла работать часть коллектива "Тролзы", на арендованных площадях "Тролзы" с конца 2019 года приступила к серийному выпуску низкопольных троллейбусов "Адмирал" новой модели 6281, при этом в планах инвестора начать там еще и производство трамваев. ПКТС в феврале заключила первый контракт на поставку 87 троллейбусов в Санкт-Петербург, которые нужно передать заказчику до 1 июля.

"Первые пять современных низкопольных троллейбусов "Адмирал 6281" отправились в Санкт-Петербург, и очень скоро жители Северной столицы смогут насладиться высоким уровнем комфорта, который обеспечивает наша техника. Очень скоро будет готова уже следующая партия новых троллейбусов", — цитирует слова гендиректора "ПК Транспортные системы" Александра Дубровкина минпромэнерго.

Уточняется, что эти троллейбусы выпускаются на Энгельсском заводе электрического транспорта компании "ПК Транспортные системы", они прошли все необходимые тестовые испытания и финальную отладку систем жизнеобеспечения.

Компания "ПК Транспортные системы" основана в 2013 году. Компания серийно выпускает семь видов низкопольных трамваев на поворотной тележке и две модели колесного транспорта на электрической тяге: полностью низкопольный троллейбус "Адмирал" с увеличенным автономным ходом и электробус "Пионер" с использованием мобильной аккумуляторной системы.