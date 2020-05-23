КИЕВ, 23 мая /ПРАЙМ/. Почти 200 граждан Украины вернулись на родину специальным вывозным рейсом из американского Сиэтла в Киев, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

Ранее власти Украины решили возобновить вывозные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Сто девяносто четыре пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, находившихся на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из Сиэтла, штат Вашингтон. Это восьмой спецрейс по возвращению граждан из США в Украину и первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции с помощью приложения "Действуй дома". Им должны будут пользоваться все граждане, которые возвращаются на Украину из других стран. Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.