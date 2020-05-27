МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. ОАО "РЖД" утвердили дорожную карту поэтапной отмены режима повышенной готовности, введённого из-за ситуации с коронавирусом, и постепенного возвращения в обычный режим работы, пишет корпоративная газета железнодорожный монополии "Гудок".

"Распоряжение "Об утверждении "Дорожной карты" по выходу ОАО "РЖД" из режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции" 22 мая подписано генеральным директором – председателем правления компании Олегом Белозёровым. В документе представлен план по постепенному переходу компании и её сотрудников к привычному образу жизни и работы", — пишет газета в среду.

Утверждённая дорожная карта состоит из трёх разделов: организационные мероприятия, технологические мероприятия, внесение изменений в нормативные документы, пояснили изданию в департаменте охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля РЖД.

"Каждый раздел дорожной карты предусматривает мероприятия, которые мы будем реализовывать в разные временные отрезки – в течение месяца, до конца года и с перспективой на несколько лет, которые потребуют более детального изучения для внедрения подхода по изменению технологий как работы, так и при строительстве объектов инфраструктуры, социальных объектов в соответствии с новыми требованиями", – пишет "Гудок".

Первоочередные мероприятия связаны с возвращением в обычный режим работы.

"Одновременного выхода из режима ограничений в целом по РЖД не может быть. В зависимости от текущей эпидемиологической обстановки в регионах страны будет проводиться поэтапный возврат к нормальному режиму функционирования предприятий холдинга РЖД. Дорожная карта даёт направление, что необходимо делать, чтобы обеспечить бесперебойную работу компании, когда ограничения будут сниматься", – приводит газета слова начальника департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Петра Потапова.

Первый замначальника департамента управления персоналом РЖД Алексей Покидько сообщил, что дорожная карта предусматривает поэтапное снятие ограничений, введённых в компании в условиях пандемии. Речь идёт, в частности, о возобновлении очных мероприятий, командировок, запуске объектов социально-кадрового блока. Он добавил, что в четверг на заседании штаба будет представлен план по поэтапному выводу сотрудников из режима удалённой работы.