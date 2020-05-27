МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. РЖД в скорректированной инвестпрограмме на 2020 год увеличат финансирование строительства на Восточном полигоне, куда входят БАМ и Транссиб, но снизят вложения в обновление инфраструктуры, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на детализированный проект документа.

Ранее на совещании с президентом России Владимиром Путиным, а затем и на встрече с ним гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал, что компания на фоне непростой ситуации в экономике и в связи с коронавирусом скорректирует capex на 2020 год до 620 миллиардов рублей при прежних планах 820 миллиардов рублей и готова профинансировать ее за счет бессрочных облигаций на сумму от 370 миллиардов рублей. На совещании министр транспорта РФ Евгений Дитрих предлагал перенести 30,5 миллиарда рублей из ФНБ на БАМ-Транссиб с 2021 на 2020 год с общим финансированием из этих средств в текущем году на 60,5 миллиарда рублей.

"ОАО РЖД сверстало сокращенную на 200 миллиардов рублей инвестпрограмму на 2020 год. Согласно документу, увеличится финансирование строек, связанных с Восточным полигоном, в частности, на БАМ и Транссиб дадут почти вдвое больше денег, чем предполагалось ранее. Больше всего пострадают ремонты, обновление основных фондов и подвижного состава: с обновления инфраструктуры спишут 143 миллиарда рублей. Также снизятся инвестиции в развитие подходов к портам Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна, что аналитики считают вполне оправданным при текущем падении спроса", — пишет газета в среду.

В частности, в новой инвестпрограмме вырастут инвестиции в расширение БАМа и Транссиба: по первой очереди стройки они возрастут на 78%, до 85,5 миллиарда рублей за счет увеличения финансирования со стороны РЖД (в 2,6 раза) и из ФНБ — на 50%, до 53,7 миллиарда рублей. Финансирование второй очереди сократится на 5,4% — до 6,8 миллиарда рублей. Другие проекты, связанные с увеличением пропуска грузов на восток, не претерпят сокращения.

Газета отмечает, что наиболее масштабному секвестру — на 37,7% — подвергнутся проекты обновления инфраструктуры РЖД. Внутри этой категории вложения в обновление пути всеми видами ремонта сократятся на 36,4 миллиарда рублей, предприятий путевого комплекса — 33,4 миллиарда рублей, подвижного состава — на 24 миллиарда рублей, оборудования и устройств электроснабжения — на 17,2 миллиарда рублей. Вложения в уставные капиталы дочерних предприятий снизятся на 15,4 миллиарда рублей.

Из проектов развития инфраструктуры средства недоберут уже ранее отложенная высокоскоростная магистраль Москва—Казань, которая потеряет 11,2 миллиарда рублей, а также проекты развития подходов к портам Северо-Запада (минус 15,4 миллиарда рублей) и Азово-Черноморского бассейна (минус 13,5 миллиарда рублей). Финансирование развития Московского транспортного узла сохранится на прежнем уровне — 79,3 миллиарда рублей. Аналогичный проект в Петербурге не получит от бюджета города ранее заложенные 850 миллионов рублей, а РЖД сократят его финансирование почти вдвое. Всего проект будет профинансирован в 2020 году на 892 миллиона рублей.