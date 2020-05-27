КИЕВ, 27 мая /ПРАЙМ/. Тринадцать граждан Украины возвращаются на родину специальным рейсом из ливийской Мисураты, сообщила пресс-служба украинского посольства в Ливии.

Ранее власти Украины решили возобновить эвакуационные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

"При содействии посольства 13 украинцев возвращаются из Ливии на родину на борту спецрейса Мисурата-Киев-Мисурата, который осуществляется авиакомпанией Libyan Airlines. Посольство настоятельно рекомендует всем гражданам Украины, которые продолжают находиться в Ливии, воспользоваться возможными рейсами, которые будут планироваться в ближайшее время, чтобы покинуть территорию этой страны", — говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции с помощью приложения "Действуй дома". Им должны будут пользоваться все граждане, которые возвращаются на Украину из других стран. Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.