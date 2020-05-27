РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая /ПРАЙМ/. Сухогруз, следовавший из астраханского центрального грузового порта в порт Оля, застрял под мостом через Волгу, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Астраханской области.

"В 21.35 (20.35 мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что под подъемной частью старого моста в Астрахани через реку Волга застрял сухогруз, предварительно, носовой частью сел на мель", — сказал он.

Мост работает в штатном режиме, никто не пострадал. К месту происшествия направлены спасатели. Информация уточняется.