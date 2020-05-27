НОВОСИБИРСК, 27 мая /ПРАЙМ/. Вывозной авиарейс авиакомпании "Уральские авиалинии" прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Ранее посольство РФ в Армении сообщало, что очередной вывозной авиарейс состоялся в рамках комплексной работы по возвращению на родину российских граждан. На борт самолета, следующего по маршруту Ереван — Новосибирск — Екатеринбург, поднялись 195 человек.

Согласно данным аэропорта Новосибирска, самолет совершил посадку в 00.52 местного времени в четверг (20.52 мск). Ранее в среду министр здравоохранения Новосибирской области говорил журналистам, что жителей Новосибирской области в самолете 25. Борт далее продолжит полет в Екатеринбург.

Ранее в дипмиссии заявили, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, Алтайском крае, Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе, Коми.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.