С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Россия" Гоа – Санкт-Петербург – Москва с россиянами на борту прибыл в Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"Рейс FV 6884 … прибыл … в 21.24 мск", — сообщается на табло.

Сразу после прибытия в аэропорту "Пулково" у пассажиров возьмут анализы, проверят на наличие симптомов, выдадут официальное предписание о 14-дневном карантине. После выдачи продезинфицированного багажа на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД жителей Петербурга и Ленинградской области перевезут на самоизоляцию по месту жительства. Жители других регионов разместятся в обсерваторе в Курортном районе. Часть пассажиров из Москвы отправится авиарейсом дальше.

С начала апреля в аэропорту "Пулково" встретили более 30 вывозных рейсов из более чем 10 стран. В Петербург вернулись почти 2,5 тысячи человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.