МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. РЖД с пятницы вернули обычную рассадку пассажиров в поездах дальнего следования — без дистанции, введенной в апреле из-за ситуации с коронавирусом.

Компания поясняла, что рассадка в купе, плацкарте и вагонах с местами для сидения является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную главным санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Схема с дистанцией действовала до 29 мая. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что на рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа билетов на все места. Там поясняли, что компания следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором.

Регионы постепенно стали выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Минтранс России подготовил и согласовал с Роспотребнадзором меры для разных видов транспорта на время выхода из режима ограничений. В частности, в рекомендациях, опубликованных в конце мая, для поездов дальнего следования не прописывается дистанционная рассадка пассажиров.

Документ предписывает при этом визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути следования два раза в сутки, проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки по мере необходимости с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборку туалетов с обязательным мытьем полов и стен на высоте 1,5 метра не менее 4 раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств. Журналы в поезде запрещены.

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, предлагается сохранить определенные требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и не проводить визуальный контроль состояния пассажиров.