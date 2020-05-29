БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая /ПРАЙМ/. Посольство РФ в Парагвае работает над отправкой застрявших в стране россиян на родину через Аргентину, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Сейчас рука об руку с аргентинскими коллегами самым энергичным образом налаживаем взаимодействие с властями двух сопредельных государств, чтобы обеспечить нашим гражданам в условиях закрытых границ возможность добраться до России через Буэнос-Айрес", — сообщили в посольстве.

Предварительно изъявили желание воспользоваться вывозные бортом из Аргентины восемь человек. Однако точное число тех, кто отправится на родину, будет определено, когда закончат работу консульские сотрудники, дополнили в дипмиссии.

"На сегодня мы позитивно взаимодействуем с компетентными властями Парагвая по всем возникающим вопросам", — добавили в посольстве России.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.