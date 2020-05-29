ЕРЕВАН, 29 мая /ПРАЙМ/. Очередной вывозной рейс Москва-Ереван авиакомпании Red Wings запланирован на 31 мая, сообщает пресс-служба армянского посольства в РФ.

"Сообщаем, что чартерный рейс авиакомпании Red Wings Москва-Ереван из аэропорта "Домодедово" состоится 31 мая в 18.00", — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что для недопущения очередей зарегистрировавшиеся в посольстве граждане Армении, с которыми дипломаты заранее связались по телефону, могут приобрести билеты 30 мая с 9.00 до 22.00 и 31 мая с 9.00 до 14.00, стоимость билетов – 13 тысяч рублей. В дипмиссии заявили, что регистрация на рейс начнется в 15.00.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.