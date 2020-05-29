МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Ространснадзор не выявил нарушений при проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в пассажирских поездах на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Минтранса РФ.

"Инспекторы центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере транспорта провели рейды на железнодорожном транспорте. Они проверили пассажирские вагоны на предмет нарушений требований безопасности движения, пожарной безопасности и доступности для инвалидов. Особое внимание уделялось соблюдению перевозчиками утверждённых Минтрансом России и согласованных Роспотребнадзором рекомендаций по обеспечению противоэпидемической безопасности пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторами были осмотрены шесть составов электропоездов "Ласточка", эксплуатируемых на линиях Московского центрального кольца, а также четыре состава скоростных поездов "Сапсан", курсирующих на маршруте Москва – Санкт-Петербург.

Как сообщает министерство, инспекторы проконтролировали наличие масок, перчаток и антисептиков, а также их использование персоналом, непосредственно контактирующим с пассажирами. Кроме того, проверено наличие в салонах поездов визуального информирования пассажиров о необходимости соблюдения мер профилактики и защиты, правилах поведения в поездке в условиях эпидемии, симптомах проявления коронавирусной инфекции и о мерах борьбы с ней на транспорте.

"Нарушений санитарно-эпидемиологических норм не выявлено", — говорится в сообщении.