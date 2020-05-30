БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс, который вернет на родину застрявших в Чили россиян, запланирован на 5 июня, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в стране Денис Винокуров.

"На данный момент предварительное расписание вывозного рейса из Чили – вылет 00.35 5 июня", — сказал Винокуров.

Пока 81 россиянин пожелал вернуться на родину, однако число пассажиров может измениться.

Вывозной рейс российской авиакомпании Azur Air запланирован на 3-5 июня. Борт планирует совершить посадки в Сан-Паулу (Бразилия), Сантьяго (Чили), Буэнос-Айресе (Аргентина) и в Гаване (Куба).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.