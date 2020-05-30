МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Трамваи нового поколения "Витязь-Москва" с момента начала работы перевезли около 200 миллионов пассажиров в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

На сегодняшний день в Москве работают свыше 340 вагонов нового поколения "Витязь-Москва". Такие трамваи оборудованы спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. В салонах размещены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, медиаэкраны с маршрутной информацией. Каждый вагон способен вместить более 200 пассажиров.

В новой модификации увеличено количество сидячих мест с 60 до 64, появилась еще одна площадка для велосипеда или детской коляски. Число сидений, расположенных по ходу движения, возросло более чем в два раза — с 17 до 38.

"В столице теперь курсируют 350 трамваев нового поколения "Витязь-Москва". Инновационные составы перевозят пассажиров на северо-востоке, востоке, юго-востоке и в центре города… C момента начала работы на московских маршрутах трамваи нового поколения перевезли около 200 миллионов пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новыми вагонами укомплектованы депо имени Н.Э. Баумана и Октябрьское, трамваи также продолжают поступать в депо имени И.В. Русакова. "Планируется, что в 2023 году трамвайный парк Москвы будет полностью укомплектован трамваями нового поколения", — добавляется в сообщении.