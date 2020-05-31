ЕРЕВАН, 31 мая /ПРАЙМ/. МИД Армении в условиях введенных из-за коронавируса ограничений на воздушное сообщение рекомендовал соотечественникам, желающим вернуться на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, воспользоваться назначенным на 5 июня рейсом Дубай-Тбилиси.

"Сообщаем, что 5 июня… авиакомпания FlyDubai выполнит рейс Дубай-Тбилиси, которым могут воспользоваться находящиеся в ОАЭ и желающие вернуться на родину граждане Армении", — говорится в сообщении, размещенном на странице МИД в Facebook.

Отмечается, что прибывшие в Тбилиси армянские граждане будут доставлены на автобусах в Армению, где они обязаны самоизолироваться в течение 14 дней.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на воскресенье, COVID-19 выявлен у 9282 человек, 3386 излечились и 131 скончался.