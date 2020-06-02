ВЛАДИВОСТОК, 2 июн /ПРАЙМ/. Около 150 человек, которые прибудут во Владивосток вывозным рейсом из Сеула во вторник, планируется разместить в обсерваторах, сообщает правительство Приморья.

На 2 июня, по данным Telegram-канала Минкомсвязи РФ, планируется рейс Сеул — Владивосток — Москва. Вылет ожидается в 13.00 местного времени (7.00 мск), прибытие в Приморье – в 16.35 (9.35 мск).

"В настоящее время в крае продолжают работу 16 обсерваторов, в которых размещены 652 человека. После прибытия во Владивостоке во вторник, 2 июня, транзитного рейса с российскими гражданами из Сеула, в двух таких пунктах временного пребывания планируется разместить еще около 150 граждан – пассажиров борта", — говорится в сообщении.

За последние сутки в Приморье подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции, в общей сложности в регионе зафиксировано 2103 заболевших. С начала эпидемии вылечились 1160 приморцев, умерли 19 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.