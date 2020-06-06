МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Россиянам, которые планируют покинуть индонезийский остров Бали вывозными рейсами 11 и 14 июня не придется предъявлять местным властям результаты тестирования на COVID-19, сообщило посольство РФ в Индонезии.

"Посольству России в Индонезии удалось добиться согласия властей Бали и администрации аэропорта Нугах Раи на то, чтобы к россиянам, которые вылетают в Россию на вывозных рейсах 11 и 14 июня, не применялись требования относительно предъявления негативных результатов RAPID-теста на COVID-19", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.