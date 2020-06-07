КИЕВ, 7 июн /ПРАЙМ/. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что для завершения расследования о причинах авиакатастрофы Boeing "Международных авиалиний Украины" в Иране необходимы расшифровки данных с черных ящиков борта.

"Сейчас иранская сторона отмечает, что это была именно человеческая ошибка. Мы выступаем за то, что любые официальные сообщения о причинах трагедии должны базироваться прежде всего на соответствующих юридически установленных фактах, то есть завершенном техническом расследовании, завершении уголовного процесса. И говорить о том, что эти процессы завершены без расшифровки "черных ящиков", по крайней мере, некорректно и неправильно — как по установлению справедливости, так и в отношении эмоций родственников погибших", — заявил Енин в воскресенье в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее агентство ISNA сообщило, что "иранские чиновники после промедления украинской стороны с ответом на предложение Ирана о черных ящиках" решили отправить их в другую страну. Агентство отмечало, что этой страной, как сообщалось ранее, может быть Франция. Позже МИД Украины заявил, что посол Ирана в Киеве Манучехр Моради в ходе встречи с Ениным опроверг информацию СМИ об отказе отправить Украине эти черные ящики.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.