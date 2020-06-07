БЕЛГРАД, 7 июн /ПРАЙМ/. На вывозной авиарейс компании "Аэрофлот" из Сербии в Россию в воскресенье забронировано 75 мест, заявили РИА Новости в аэропорту "Никола Тесла" Белграда.

Посольство РФ в Сербии ранее сообщило, что вылет рейса AFL2097 Белград-Москва состоится 7 июня в 20:55 (21.55 мск). Попасть на него могли все граждане России, но списки пассажиров формировались на основании их регистрации на портале госуслуг.

"Зарезервировано 75 мест, но перед вылетом в аэропорту может оказаться больше или меньше пассажиров. Точное их число станет известно перед вылетом", — указала администрация аэропорта.

Сербия постепенно смягчает меры против COVID-19 после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.

Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.