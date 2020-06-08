ВЛАДИВОСТОК, 8 июн /ПРАЙМ/. Председатель правительства Приморья Вера Щербина подписала постановление о выделении средств из краевого бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение аудита строительства первого этапа Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), включающего мост на остров Елены и с него – на остров Русский.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елена. Мост входит в проект Владивостокской кольцевой автодороги, который предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока. Также магистраль должна быть соединена с дорогой на острове Русский. Как сообщал мэр Владивостока, на остров Елена с материковой части Владивостока будет построен небольшой мост на сваях, и далее он уйдет на остров Русский. Проект нужен, чтобы разгрузить грузовой поток, в том числе в свете развития торгового порта, и связать эту часть Русского острова с городом.

Постановление о выделении средств на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что на эти цели в 2020-2021 годах будет выделено свыше 223 миллионов рублей. Срок подготовки обоснования инвестиций и его аудита – до декабря 2021 года. Предельная стоимость объекта капитального строительства – 58,8 миллиарда рублей.