МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Каршеринговые сервисы готовы со вторника возобновить работу в Москве в обычном режиме после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса; при этом компании продолжат соблюдать меры дезинфекции автомобилей, сообщили РИА Новости в компаниях.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что ограничения на работу каршеринга отменяются в столице с 9 июня. Теперь машину можно взять на любое время, поясняли в департаменте транспорта Москвы, призвав пользователей надевать маски и перчатки при пользовании каршерингом.

"Яндекс.Драйв" технически готов возобновить работу в Москве", — сказали в пресс-службе компании.

"Безусловно, мы рады возобновить работу в привычном формате и готовы к этому. Мы продолжим соблюдать все необходимые меры дезинфекции автомобилей и самым тщательным образом продолжим обрабатывать машины", — сообщили в пресс-службе "Делимобиля".

Сервис BelkaCar также готов начать работу в обычном режиме. "Да, успеваем (возобновить работу в обычном режиме – ред.). Мы находились на низком старте последние два месяца, серьезно обновили приложение, IT-обвязку и инфраструктуру, поэтому BelkaCar не просто запустится в штатном режиме, но станет еще лучше, быстрее и удобнее для пользователей", — сказала сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова.

"Режим строгой регулярной дезинфекции салона и контактных поверхностей сохраняется, пока что без перспектив отмены", — добавила она. В "Делимобиле" также заявили, что ожидают всплеска поездок и убеждены, что услуга поминутной аренды автомобилей будет еще более востребованной, чем до приостановки работы.

Работа операторов каршеринга в столице была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Позже часть ограничений была снята: с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней.