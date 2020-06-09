МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ОАО "РЖД" ищут разработчиков инновационного материала против образования наледи на токоприемниках электричек, сообщила компания.

По данным РЖД, в настоящее время для защиты от льда на токоприемники электропоездов во время технического обслуживания и текущего ремонта наносится специальная смазка. Ее необходимо наносить с интервалом от 2 до 60 дней в зависимости от защищаемых узлов поезда.

"В этой связи компания ищет разработчиков инновационного материала, обладающего антиобледенительными свойствами в течение всей зимы… ОАО "РЖД" объявило о проведении открытого запроса на поиск инноваций в области антиобледенительных покрытий элементов токоприемника электричек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию в открытом запросе принимаются инновационные решения, позволяющие исключить многократную повторяемость операций по нанесению антиобледенительного материала на элементы токоприемника в зимний период, а также обеспечить защиту от отложений льда элементов токоприемника (подъемные пружины, подвижные рамы и фартуки полозов).

Заявки принимаются с 1 по 12 июля 2020 года через спецраздел "запросы" автоматизированной системы "Единое окно инноваций ОАО "РЖД" корпоративного портала компании.