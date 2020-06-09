КЕМЕРОВО, 9 июн /ПРАЙМ/. Средства на новый мост через реку Зея в Благовещенске, ускорить строительство которого губернатор Приамурья Василий Орлов просил президента РФ Владимира Путина, поступят в регион в течение ближайших недель, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В конце апреля Орлов в ходе совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея в Благовещенске просела плита. В связи с этой ситуацией глава региона попросил президента рассмотреть возможность сокращения сроков строительства нового моста в Благовещенске на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что поврежденный мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.

"Что касается конкретно моста через Зею… две плиты обрушилось, срочно пришлось делать ремонт, запустив сейчас движение по временной схеме. С 16 июня запускают уже по постоянной. Но самое главное – президент дал поручение изыскать деньги на строительство нового моста. Мы деньги нашли, в течение этой недели, этих двух, ну трех максимум – деньги будут отправлены в регион, подрядчик есть, и тот мост, который был в планах, но не имел денег, будет построен", — сказал вице-премьер в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

Как ранее сообщал Хуснуллин, строительство нового моста в Благовещенске будет ускорено, поставлена задача закончить объект вместо четырех лет за 2,5 года.