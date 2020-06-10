НЬЮ-ЙОРК, 10 июн /ПРАЙМ/. Рейс "Аэрофлота" вывез очередную группу россиян на родину из Нью-Йорка, сообщается на сайте аэропорта JFK.

Самолет вылетел в 19.20 вторника (2.20 среды мск). Как сообщали ранее в посольстве РФ в Вашингтоне, он сначала приземлится в Санкт-Петербурге, а затем направится в Москву.

Отмечалось, что на рейс могли зарегистрироваться граждане России, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Мордовии и Карелии.