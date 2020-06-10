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НЬЮ-ЙОРК, 10 июн /ПРАЙМ/. Рейс "Аэрофлота" вывез очередную группу россиян на родину из Нью-Йорка, сообщается на сайте аэропорта JFK.

Самолет вылетел в 19.20 вторника (2.20 среды мск). Как сообщило генконсульство РФ в Нью-Йорке, домой отправились чуть менее 400 россиян.

"Генконсульством России в Нью-Йорке было оказано содействие при вылете 388 российских граждан на Родину. Несмотря на сохраняющуюся в Нью-Йорке сложную эпидемиологическую обстановку, дипломаты генконсульства, как и прежде, находились в международном аэропорту имени Джона Кеннеди", — говорится в сообщении консульства в Twitter.

Как сообщали ранее в посольстве РФ в Вашингтоне, самолет сначала приземлится в Санкт-Петербурге, а затем направится в Москву.

Отмечалось, что на рейс могли зарегистрироваться граждане России, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Мордовии и Карелии.