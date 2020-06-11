Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Рязанской области
МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Транспортная прокуратура начала проверку после крушения легкомоторного самолета Х-32 "Бекас" в Рязанской области, в результате чего погиб пилот, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в Рязанской области", — говорится в сообщении.
Установлено, что вечером в четверг при выполнении сельскохозяйственных авиационных работ упал легкомоторный самолет марки Х-32 "Бекас".
По данным пресс-службы московского межрегионального СУ СК на транспорте, самолет задел линии электропередачи. Следователи также организовали доследственную проверку по данному факту.
https://1prime.ru/transport/20200611/831615625.html