МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Транспортная прокуратура начала проверку после крушения легкомоторного самолета Х-32 "Бекас" в Рязанской области, в результате чего погиб пилот, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в Рязанской области", — говорится в сообщении.

Установлено, что вечером в четверг при выполнении сельскохозяйственных авиационных работ упал легкомоторный самолет марки Х-32 "Бекас".

По данным пресс-службы московского межрегионального СУ СК на транспорте, самолет задел линии электропередачи. Следователи также организовали доследственную проверку по данному факту.