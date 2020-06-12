МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Мурманской области с 11 июня из-за обрушения моста, сообщается на сайте правительства региона.

Это решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. Планируется, что режим будет действовать, пока не завершатся работы по прокладке резервной ветки до станции Мурманск.

"С 18 часов 11 июня на территории Мурманской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера для органов управления, сил и средств мурманской территориальной подсистемы РСЧС. Режим ЧС введен с целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения моста на перегоне Выходной — Кола", — говорится в сообщении.

Первого июня обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола — Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. Никто не пострадал. Во время обрушения был сильный паводок, но в ГУМЧС отметили, что уровень воды в тот момент не превышал критической отметки, это "не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия". СК возбудил дело о нарушении требований безопасности. Движение поездов до Мурманска после обрушения моста могут восстановить к 23 июня, сообщали РЖД.