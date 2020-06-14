КИЕВ, 14 июн /ПРАЙМ/. Специальный рейс для эвакуации граждан отправился из Узбекистана на Украину, на борту самолета находятся 155 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба посольства Украины в Узбекистане.

Ранее власти Украины решили возобновить эвакуационные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса. С 15 июня власти Украины планируют возобновить международное авиасообщение.

"Вот уже в третий раз посольство Украины в республике Узбекистан отправило 155 граждан Украины домой. Кроме того, особенностью этого рейса было и то, что им в Узбекистан прилетел посол Украины в Узбекистане господин Николай Дорошенко, а в Украину полетел вновь посол Узбекистана", — говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

Также в посольстве выразили надежду на возобновление регулярного авиасообщения между странами.

"В течение более чем пяти лет украинские авиалайнеры не приземлялись на жаркую ташкентскую взлетную полосу. Надеемся, что сегодня мы покончили с этим и этот рейс станет началом регулярного авиасообщения между нашими странами и началом новой вехи украино-узбекских отношений", — добавили в посольстве.