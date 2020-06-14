КИЕВ, 14 июн /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что заявления Ирана о готовности передать черные ящики сбитого под Тегераном Boeing-737-800 не являются пустыми словами.

Ранее Иран заявил ИКАО (Международной организации гражданской авиации), что отправит во Францию для расшифровки черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing при условии согласия других стран, участвующих в расследовании.

"Во время заседаний Совета ИКАО представители Ирана действительно говорят о своей готовности передать черные ящики для расшифровки во Францию. Мы надеемся, что это не пустые слова. Однако на пути во Францию мы должны увидеть их на Украине", — заявил Кулеба в интервью агентству "Укринформ".

По его словам, расшифровка черных ящиков требует специального оборудования, однако на Украине его нет.

"Мы еще несколько месяцев назад достигли договоренностей с Францией по расшифровке бортовых самописцев там", — добавил Кулеба.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.