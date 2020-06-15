ВЛАДИВОСТОК, 15 июн /ПРАЙМ/. Вывозной рейс компании "Аэрофлот" доставил во Владивосток из Сеула свыше 100 человек, еще 111 полетели в Москву, сообщает правительство региона.

"Всего из Республики Корея прилетели 259 человек, половина из которых – жители Приморского края. 111 пассажиров транзитом отправились в Москву, еще трое – в Иркутск. 85 человек разместили в обсерваторах Владивостока, остальные в течение двух недель будут соблюдать обязательный карантин по месту жительства", – говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.