МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Новая программа поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда", которая будет работать через льготный лизинг, предполагает скидку в 25% от цены авто для физлиц, субъектов МСП и операторов каршеринга, следует из проекта Минпромторга РФ.

Программа "Доступная аренда" была впервые предложена в качестве новеллы в сфере поддержки спроса на машины на совещании у президента Владимира Путина по автопрому в конце апреля, по его итогам было решено выделить на программу 2,5 миллиарда рублей. "Доступная аренда" должна заработать уже в июне на основе механизма льготного автолизинга, говорил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Предлагаемый механизм реализации программы "Доступная аренда" предполагает увеличение предоставляемой в рамках правил скидки до 25% от стоимости техники, являющейся предметом лизинга, на одно колесное транспортное средство для следующих категорий лизингополучателей: физические лица и субъекты МСП, не являющиеся плательщиками НДС, при условии заключения договора операционного лизинга; организации-операторы каршеринга и арендодатели, при условии использования автомобилей для предоставления услуг аренды", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отмечается, что двойное налогообложение, возникающее в результате расчетов в рамках контракта по операционному лизингу, является препятствием для долгосрочной аренды автотехники в таком формате. "Первоначально НДС включается в цену приобретаемого лизинговой организацией автомобиля и затем повторно включается в ежемесячные лизинговые платежи. В результате для физических лиц и субъектов МСП, не являющихся плательщиками НДС, данный инструмент обходится значительно дороже приобретения автомобиля в кредит, и его доля в общих продажах автомобилей практически нулевая", — объясняет ведомство.

"Принимая во внимание, что основу автопарка каршеринговых компаний и компаний-операторов аренды составляют автомобили, приобретенные по договорам лизинга, поддержка дальнейшего развития рынка аренды и операционного лизинга целесообразна путем субсидирования скидок на уплату первоначального платежа", — поясняет Минпромторг необходимость такой программы.