САРАТОВ, 18 июн /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. График поставки в Санкт-Петербург троллейбусов "Адмирал", выпущенных на Энгельсском заводе электрического транспорта компании "ПК Транспортные системы", пересмотрен заказчиком в связи с коронавирусом, сообщил министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

"ПК Транспортные системы" (ПКТС) на арендованных площадях завода "Тролза" в Энгельсе с конца 2019 года приступила к серийному выпуску низкопольных троллейбусов "Адмирал" новой модели 6281, при этом в планах инвестора начать там еще и производство трамваев. ПКТС в феврале заключила с госпредприятием "Горэлектротранс" (Санкт-Петербург) первый контракт на поставку 87 троллейбусов в северную столицу, которые нужно было передать заказчику до 1 июля. Первая партия из пяти троллейбусов отправлена в Петербург в конце мая.

"Между ПКТС и заказчиком согласован график поставки. Дата, которая обозначена (1 июля) — это была первоначальная дата. Сейчас в связи с коронавирусом сам заказчик пересмотрел сроки, потому что и перевозки снизились, и потребность в поставке именно в июле тоже отпала. Это их переговоры… График у них согласован, и по контракту у них срыва нет", — сказал министр на пресс-конференции в четверг.

По его словам, вторую партию из пяти троллейбусов планируется отгрузить уже на этой неделе. "Работа идет по согласованному графику", — подчеркнул он.

Архипов отметил, что на энгельсском заводе работают более 230 человек, и по мере наращивания производства штат будет расширяться.

"Перспективы у него (завода) весьма хорошие. Кроме текущего контракта, в ближайшее время они планируют принять участие в конкурсе на поставку еще 40 троллейбусов. Кроме того, по программе "Безопасные и качественные дороги" есть определенные объемы, которые они рассчитывают получить, естественно, на конкурсной основе, и за эти объемы нужно бороться, но компания обладает и компетенцией, и опытом, у них все получится", — добавил он.

Компания "ПК Транспортные системы" основана в 2013 году. Компания серийно выпускает семь видов низкопольных трамваев на поворотной тележке и две модели колесного транспорта на электрической тяге: полностью низкопольный троллейбус "Адмирал" с увеличенным автономным ходом и электробус "Пионер" с использованием мобильной аккумуляторной системы.