МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на заседании обсудит проведение годового собрания акционеров, рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов и изменение состава правления, следует из материалов компании.

Заседание совета директоров назначено на 26 июня.

"Повестка… О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "ОАК", определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров", — говорится в сообщении.

"О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 отчетного года", — отмечается в материалах.

В повестке также изменение состава правления ОАК, список кандидатов для голосования по выборам членов совета директоров корпорации, утверждение повестки дня годового собрания, предложения по выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.