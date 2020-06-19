КРАСНОЯРСК, 19 июн /ПРАЙМ/. Транспортная прокуратура нашла нарушения у компании "НордСтар" по стоимости билетов на маршруте Красноярск-Норильск и обратно, которая после внесенного представления прокурора была снижена более чем на 600 рублей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Проверку исполнения авиакомпанией законодательства о порядке ценообразования при выполнении перевозки пассажиров воздушным транспортом проводила Красноярская транспортная прокуратура.

По данным проверки, на протяжении 2019-2020 годов в нарушение требований закона авиакомпания перевозила пассажиров по указанному маршруту воздушными судами​ типа Boeing 737-800 по тарифу, утвержденному органам исполнительной власти Красноярского края, для другого типа воздушных судов.

"В связи с выявленными нарушениями закона генеральному директору АО "АК "НордСтар" внесено представление, по результатам рассмотрения которого авиаперевозчиком приняты меры к утверждению тарифа на перевозку пассажиров воздушными судами типа Boeing 737-800. В результате принятых мер стоимость перевозки снизилась более чем на 600 рублей", — говорится в сообщении.

По постановлению Красноярского транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.