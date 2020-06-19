ПОСЕЛОК МОЛОЧНЫЙ (Мурманская обл.), 19 июн /ПРАЙМ/. Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) в Мурманской области завершили выполнение работ по восстановлению железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Кола – Мурманск в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, сообщает Минобороны России.

Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области проводятся в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России Сергея Шойгу.

"Специалисты железнодорожных войск ЗВО выполнили все поставленные задачи по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Кола – Мурманск. Военные железнодорожники ЗВО в Кольском районе Мурманской области выполнили отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции "Выходной" до станции "Пост 9-й километр" протяженностью 5,7 километров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за время работ военнослужащие, прибывшие из Брянской области, вывезли 30 тысяч кубометров скального грунта, выполнили планировку и уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью четыре километра, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы. Также военные железнодорожники ЗВО завезли более 4,5 тысячи кубометров щебеночного балласта.

"После подрывов скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военные железнодорожники ЗВО производили выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов КамАЗ и другой специальной техники железнодорожных войск", — сказано в сообщении.

Добавляется, что всего для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области задействованы более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.