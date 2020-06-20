МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Движение по дорогам и выход со станций метро в центре Москвы ограничат в субботу из-за подготовки к параду Победы, автомобилистам рекомендовано отказаться от поездок в центр на личном транспорте, сообщают столичные власти.

ДОРОГИ

Для подготовки к репетиции парада Победы на Красной площади движение автомобилей в городе будет сегодня в течение дня ограничено. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мнёвники с 5.30 до 8.00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская — от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, улица Нижние Мнёвники — от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники, Карамышевский мост — в сторону улицы Мнёвники, улица Народного Ополчения — от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

В это же время движение ограничат по следующим адресам: проспект Маршала Жукова — от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, улица Мнёвники, Звенигородское шоссе. улица Красная Пресня, улица Баррикадная, Новинский бульвар, улица Садовая-Кудринская, улица Большая Садовая, улица Садовая-Триумфальная, улица Садовая-Каретная, улица 1-я Брестская — от улицы Гашека до Триумфальной площади, улица 2-я Брестская — от улицы Гашека до Триумфальной площади. Ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.

До 13.00 на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская и улице Большая Садовая будет запрещена парковка. Также будут ликвидированы парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной.

Помимо этого, с 5.30 до окончания мероприятия перекроют участки улиц: Тверская — от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, 1-я Тверская-Ямская — от улицы Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок — от дома 3с1 до улицы Тверская, Моховая — от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, Охотный ряд, Большая Никитская — от улицы Моховая до Романова переулка, Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Гончарная набережная — от Гончарного проезда, Котельническая набережная, Устьинская набережная, Подгорская набережная, Большой Москворецкий мост.

Также в это время движение ограничат на следующих участках: Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская набережная, Раушская набережная, Болотная набережная, Фалеевский переулок, Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, Садовническая улица — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, 1-й Раушский переулок, 2-й Раушский переулок, улица Солянка, Кадашевская набережная.

Кроме того, с 10.00 до окончания мероприятия закроют для проезда: Тверской бульвар — от улицы Большая Никитская до улицы Тверская, Страстной бульвар — от улицы Тверская до Нарышкинского проезда, Большой Путинковский переулок — от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская.

С 10.00 для возвращения военной техники во временный парк на улице Нижние Мнёвники ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улице Моховая — от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Новинскому бульвару, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, улице Садовая-Триумфальная, улице Садовая-Каретная, улице Баррикадная, улице Красная Пресня, Звенигородскому шоссе, улице Мнёвники, проспекту Маршала Жукова — от улицы Генерала Карбышева до улица Народного Ополчения, улице Крылатская — от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

Помимо этого отмечается, что в это же время движение ограничат на следующих улицах: улица Нижние Мнёвники — от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники, по Карамышевскому мосту в сторону улицы Мнёвники, улице Народного Ополчения — от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

Москвичам рекомендовано временно отказаться от поездок в центр на автомобилях.

МЕТРО

Некоторые ограничения предусмотрены и на выход со станций метро в центре Москвы. С 5.30 и до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

На время построения колонн техники и ее прохождения по Тверской улице возможны ситуативные ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" — в сторону Никольской улицы, "Китай-город" — в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 году из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.