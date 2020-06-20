АЛМА-АТА, 20 июн /ПРАЙМ/. Казахстан с 20 июня возобновляет приостановленные из-за коронавируса полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

Пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики 12 июня сообщала, что полеты в названные страны поэтапно возобновляются с учетом рекомендаций министерства здравоохранения Казахстана, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Количество рейсов по международным маршрутам будет зависеть от действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.

В Казахстане подтверждено более 16,7 тысячи случаев коронавируса, более 10,1 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 113 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 8,2 тысячи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.