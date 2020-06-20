ХАБАРОВСК, 20 июн /ПРАЙМ/. Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.

"Наши соседи — азиатские драконы — строят новую цивилизацию и новую экономику. И ЕАО находится фактически в центре этого глобального строительства. У нас 500 километров госграницы. В июне следующего года, когда войдет в строй мост Нижнеленинское-Тунзцян, ЕАО станет самым перспективным регионов ДФО не просто для транзита грузов, а для создания промышленных парков и выстраивания цепочек добавленной стоимости. У нас лучшая логистика, чем у остальных. Я в этом уверен", — сообщил агентству Гольдштейн.

Он отметил, что задачей правительства региона видит активизацию процессов в ведущих отраслях. Люди, отметил врио губернатора, должны увидеть, что вновь появляются хорошо оплачиваемые рабочие места. Тогда в регион потянутся. Населенные пункты, по его словам, нужно благоустраивать, делать комфортными для жизни и труда.

"Инвесторы тоже должны увидеть хотя бы один-два реально успешных проекта. И тогда вслед за ними придут и другие. То есть власть должна не на словах, а на деле защитить интересы бизнеса. Правила нужны предельно открытые. Над этим мы и работаем", — сказал Гольштейн.

По его словам, региону также нужны масштабные государственные вливания в защиту территорий от разливов Амура. Ведь у области отличные возможности для ведения сельского хозяйства. Но пока агропромышленный комплекс во многом остается рискованной отраслью. Наводнения 2013 и 2019 года нанесли огромный урон сельскому хозяйству.

Нижнеленинское-Тунцзян — это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Китайская сторона завершила строительство своей части моста в октябре 2018 года — Китай приступил к строительству 26 февраля 2014 года. Срок сдачи моста неоднократно сдвигался.

Полный текст интервью с Ростиславом Гольдштейном читайте на сайте ria.ru 20 июня в 10.00 мск.