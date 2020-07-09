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МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Новый спецрейс авиакомпании Air France из Москвы в Париж запланирован на 24 июля, говорится в сообщении генконсульство Франции в Москве.

"Специальный рейс AF1455 SVO-CDG: Air France планирует специальный рейс 24 июля из московского аэропорта Шереметьево (Терминал F) в аэропорт Парижа Шарль де Голль", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что вылет из Москвы намечен на 12:00, прибытие в Париж — в 15:00.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.