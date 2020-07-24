ТЕГЕРАН, 23 июл /ПРАЙМ/. Тегеран примет необходимые меры после того, как изучит обстоятельства происшествия с самолетом, летевшим в Ливан, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Детали этого происшествия изучаются. После сбора данных будут приняты политические и правовые меры", — сообщил Мусави, следует из опубликованного ведомством заявления.

Он также сообщил, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи связался с генсеком ООН Антониу Гутеррешем после инцидента, сообщив, что Иран будет считать ответственным США за любое происшествие, которое случится с самолетом во время его возвращения в Иран.

То же послание, по его словам, было передано послу Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы США.