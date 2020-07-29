ВЛАДИВОСТОК, 28 июл /ПРАЙМ/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил вернуть пропавший с постамента в малом аэропорту Хабаровска вертолет Ми-1.

"Сегодня перед вылетом в рабочую поездку в Комсомольск-на-Амуре Михаил Дегтярёв поинтересовался у представителей̆ авиакомпании "Ютэйр", куда исчез Ми-1. Эта легендарная машина, пионер авиации на Дальнем Востоке, много лет простояла на постаменте перед малым аэропортом в Хабаровске. Но недавно стела была разобрана, а сам вертолёт увезли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте врио главы региона.

Утверждается, что Дегтяреву пожаловались на это ветераны авиации.

"Необходимо вернуть вертолёт на прежнее место, это символ героического прошлого нашей авиации для множества людей. Надеюсь, мне не придется поднимать этот вопрос на уровень руководства "Ютэйр", и вы справитесь своими силами. Приглашайте на открытие стелы", — сказал Дегтярев, чьи слова приводятся в сообщении.

Представители авиакомпании пообещали вернуть вертолет на прежнее место.

В сентябре 2019 года местные СМИ сообщали, что вертолёт планируется отправить в авиационный музей в Тюмени, но его погрузка в вагон на железной дороге так и не состоялась. В марте 2020 года правоохранители начали проверку по факту пропажи Ми-1 с постамента, отмечали СМИ.